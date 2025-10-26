Первая лига — 2025/2026: результаты матчей 16-го тура и турнирная таблица

Сегодня, 26 октября, завершился 16-й тур Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

Пятница, 24 октября:

«КАМАЗ» – «Енисей» – 5:0;

«Арсенал» Тула – «Урал» – 1:2.

Суббота, 25 октября:

«Уфа» – «Нефтехимик» – 3:2;

«Сокол» – «Волга» Ульяновск – 1:0;

«Шинник» – «Спартак» Кострома – 2:2;

«Черноморец» – «Челябинск» – 0:0;

«Торпедо» – «Чайка» – 3:2.

Воскресенье, 26 октября:

«СКА-Хабаровск» – «Факел» – 1:0;

«Родина» – «Ротор» – 0:0.

По состоянию на сегодняшний день турнирную таблицу Первой лиги возглавляет воронежский «Факел», на счету которого 33 очка после 16 матчей. Вторую строчку занимает екатеринбургский «Урал», у которого 30 очков после 15 игр. В зоне стыковых матчей за выход в Мир РПЛ находятся «Спартак» Кострома (30) и «Родина» (27). Замыкает турнирную таблицу «Чайка» из Песчанокопского с 11 очками после 16 встреч.