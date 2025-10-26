Скидки
«Реал» М — «Барселона»: пенальти за фол Ямаля отменён при помощи VAR на пятой минуте

«Реал» М — «Барселона»: пенальти за фол Ямаля отменён при помощи VAR на пятой минуте
В эти минуты проходит матч 10-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречаются мадридский «Реал» и каталонская «Барселона». Команды играют на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступает Сесар Сото Градо. На момент написания новости счёт 0:0. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания — Примера . 10-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
1-й тайм
0 : 0
Барселона
Барселона

На пятой минуте в ворота сине-гранатовых был назначен пенальти за фол форварда «Барселоны» Ламина Ямаля, но решение было изменено после просмотра VAR.

«Реал» и «Барселона» занимают соответственно первое и второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе «сливочных» 24 очка в девяти стартовых турах. Сине-гранатовые при равном количестве встреч имеют 22 очка. Отрыв от третьего места составляет два очка.

