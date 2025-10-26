Скидки
Арбитр Федотов высказался о падении Мостового перед голом «Динамо» в ворота «Зенита»

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов прокомментировал падение форварда «Зенита» Андрея Мостового перед голом полузащитника «Динамо» Бителло в матче 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играют на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступает Алексей Сухой. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу москвичей. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Перерыв
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Бителло – 26'     1:1 Мостовой – 42'    

«Я не увидел фола. Мостовой отказался от борьбы и просто дорисовал. Мяч был под ногой, можно было спокойно продолжать движение. Так что правильно засчитали гол. VAR проверял, но тоже не увидел явной ошибки Сухого», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

После 12 матчей чемпионата России команда Сергея Семака набрала 23 очка и занимает пятое место. Подопечные Валерия Карпина заработали 16 очков и располагаются на восьмой строчке.

