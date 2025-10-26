«Краснодар» — «Рубин»: стартовые составы команд на матч 13-го тура РПЛ-2025/2026

Сегодня, 26 октября, состоится матч 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Краснодар» и казанский «Рубин». Игра пройдёт на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков из Азова. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Коста, Оласа, Петров, Сперцян, Батчи, Черников, Аугусто, Са, Кордоба.

«Рубин»: Ставер, Нижегородов, Арройо, Безруков, Грицаенко, Рожков, Лобов, Йочич, Кузяев, Даку, Шабанхаджай.

После 12 туров чемпионата России «Краснодар» набрал 26 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Рубин» имеет в своём активе 18 очков и располагается на седьмой строчке. Лидирует в чемпионате «Локомотив», у которого 27 очков.