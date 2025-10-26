Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Барселона. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Краснодар – Рубин: стартовые составы команд на матч 13-го тура РПЛ 2025/2026, 26 октября

«Краснодар» — «Рубин»: стартовые составы команд на матч 13-го тура РПЛ-2025/2026
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 26 октября, состоится матч 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Краснодар» и казанский «Рубин». Игра пройдёт на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков из Азова. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Краснодар
Краснодар
1-й тайм
1 : 0
Рубин
Казань
1:0 Са – 13'    

Стартовые составы команд.

«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Коста, Оласа, Петров, Сперцян, Батчи, Черников, Аугусто, Са, Кордоба.

«Рубин»: Ставер, Нижегородов, Арройо, Безруков, Грицаенко, Рожков, Лобов, Йочич, Кузяев, Даку, Шабанхаджай.

После 12 туров чемпионата России «Краснодар» набрал 26 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Рубин» имеет в своём активе 18 очков и располагается на седьмой строчке. Лидирует в чемпионате «Локомотив», у которого 27 очков.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
У «Локо» вместо первого места — потеря с аутсайдером! И минус важный игрок перед «Зенитом»
У «Локо» вместо первого места — потеря с аутсайдером! И минус важный игрок перед «Зенитом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android