«Зенит» — «Динамо» М: Мантуан забил второй гол петербуржцев на 71-й минуте

В эти минуты идёт матч 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются санкт-петербургский «Зенит» и московское «Динамо». Игра проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступает Алексей Сухой. На данный момент счёт 2:1 в пользу петербуржцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 71-й минуте Густаво Мантуан забил второй гол петербуржцев в этой игре. Ранее, на 26-й минуте, Бителло открыл счёт в этой игре и вывел москвичей вперёд. На 42-й минуте Андрей Мостовой забил ответный гол.

После 12 матчей чемпионата России команда Сергея Семака набрала 23 очка и занимает пятое место. Подопечные Валерия Карпина заработали 16 очков и располагаются на восьмой строчке.

В минувшем туре «Зенит» разгромил «Сочи» со счётом 3:0, а «Динамо» сыграло вничью с «Ахматом» (2:2).