«Реал» М — «Барселона»: VAR отменил гол Килиана Мбаппе на 12-й минуте

В эти минуты проходит матч 10-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречаются мадридский «Реал» и каталонская «Барселона». Команды играют на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступает Сесар Сото Градо. На момент написания новости счёт 0:0. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 12-й минуте нападающий Килиан Мбаппе забил дальним ударом в касание, но взятие ворот было отменено после вмешательства VAR. Ранее, на пятой минуте, в ворота сине-гранатовых был назначен пенальти за фол форварда «Барселоны» Ламина Ямаля, но решение было изменено после просмотра VAR.

Фото: кадр из трансляции

«Реал» и «Барселона» занимают соответственно первое и второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе «сливочных» 24 очка в девяти стартовых турах. Сине-гранатовые при равном количестве встреч имеют 22 очка. Отрыв от третьего места составляет два очка.