«Мьельбю» побил рекорд чемпионата Швеции по набранным очкам

«Мьельбю» побил рекорд чемпионата Швеции по набранным очкам
«Мьельбю» со счётом 2:1 переиграл «Норрчёпинг» в матче 28-го тура Аллсенскан и набрал 69 очков, побив тем самым рекорд чемпионата Швеции по данному показателю.

Швеция — Аллсвенскан — 2025 . 28-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Мьельбю
Хеллевик
Окончен
2 : 1
Норрчёпинг
Норрчёпинг
0:1 Нюман – 28'     1:1 Петтерссон – 55'     2:1 Бергстрём – 67'    

Ранее «Мьельбю» впервые в истории стал чемпионом Швеции, команда оформила завоевание данного титула досрочно. До этого рекорд по набранным очкам принадлежал «Мальмё», который в сезоне-2010 заработал 67 очков. Стоит отметить, что нынешний чемпион страны может улучшить свой показатель: в двух оставшихся турах «Мьельбю» сыграет с «Вернаму» 3 ноября и с «Хеккеном» 9 ноября.

На данный момент на втором месте высшего дивизиона чемпионата Швеции находится «Хаммарбю» с 55 очками, топ-3 замыкает ГАИС с 48 очками.

