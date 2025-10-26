«Мьельбю» побил рекорд чемпионата Швеции по набранным очкам

«Мьельбю» со счётом 2:1 переиграл «Норрчёпинг» в матче 28-го тура Аллсенскан и набрал 69 очков, побив тем самым рекорд чемпионата Швеции по данному показателю.

Ранее «Мьельбю» впервые в истории стал чемпионом Швеции, команда оформила завоевание данного титула досрочно. До этого рекорд по набранным очкам принадлежал «Мальмё», который в сезоне-2010 заработал 67 очков. Стоит отметить, что нынешний чемпион страны может улучшить свой показатель: в двух оставшихся турах «Мьельбю» сыграет с «Вернаму» 3 ноября и с «Хеккеном» 9 ноября.

На данный момент на втором месте высшего дивизиона чемпионата Швеции находится «Хаммарбю» с 55 очками, топ-3 замыкает ГАИС с 48 очками.