«Реал» М — «Барселона»: Килиан Мбаппе открыл счёт в матче на 22-й минуте
В эти минуты проходит матч 10-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречаются мадридский «Реал» и каталонская «Барселона». Команды играют на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступает Сесар Сото Градо. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу мадридцев. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Испания — Примера . 10-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
2-й тайм
2 : 1
Барселона
Барселона
1:0 Мбаппе – 22' 1:1 Лопес Мартин – 38' 2:1 Беллингем – 43'
На 22-й минуте нападающий «Реала» Килиан Мбаппе открыл счёт в матче.
«Реал» и «Барселона» занимают соответственно первое и второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе «сливочных» 24 очка в девяти стартовых турах. Сине-гранатовые при равном количестве встреч имеют 22 очка. Отрыв от третьего места составляет два очка.
