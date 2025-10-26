Скидки
У «Челси» может появиться титульный спонсор — Football Insider

У «Челси» может появиться титульный спонсор — Football Insider
Комментарии

Лондонский «Челси» близок к подписанию соглашения с новым титульным спонсором, предварительные переговоры уже состоялись. Сумма сделки составит £ 45 млн (€ 51,3 млн) за сезон. Об этом сообщает Football Insider.

По информации издания, ранее английский клуб рассчитывал заключить сделку, по которой команда будет зарабатывать £ 60 млн (€ 68,4 млн) в год. Но в итоге «синие» не достигли соглашения с кем-либо и начали сезон без титульного спонсора. Последней компанией, долгое время размещавшейся на передней части футболки «Челси», был Infinite Athlete. Американская компания выплатила £ 40 млн (€ 45,5 млн) за сезон-2023/2024.

