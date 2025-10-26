Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Барселона. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» М — «Барселона»: Беллингем вывел «сливочных» вперёд на 42-й минуте

«Реал» М — «Барселона»: Беллингем вывел «сливочных» вперёд на 42-й минуте
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты проходит матч 10-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречаются мадридский «Реал» и каталонская «Барселона». Команды играют на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступает Сесар Сото Градо. На момент написания новости счёт 2:1 в пользу «Королевского клуба». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания — Примера . 10-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
2-й тайм
2 : 1
Барселона
Барселона
1:0 Мбаппе – 22'     1:1 Лопес Мартин – 38'     2:1 Беллингем – 43'    

На 42-й минуте полузащитник «Реала» Джуд Беллингем вывел свою команду вперёд. Ранее, на 22-й минуте, нападающий «Реала» Килиан Мбаппе открыл счёт в матче. На 38-й минуте полузащитник каталонцев Фермин Лопес восстановил равенство в счёте.

«Реал» и «Барселона» занимают соответственно первое и второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе «сливочных» 24 очка в девяти стартовых турах. Сине-гранатовые при равном количестве встреч имеют 22 очка. Отрыв от третьего места составляет два очка.

Материалы по теме
Винисиус психанул после замены! А «Реал» всё ближе к победе в «класико» над «Барсой»! LIVE
Live
Винисиус психанул после замены! А «Реал» всё ближе к победе в «класико» над «Барсой»! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android