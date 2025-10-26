Мбаппе — третий игрок в XXI веке, забивавший в четырёх «класико» подряд во всех турнирах

В эти минуты проходит матч 10-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречаются мадридский «Реал» и каталонская «Барселона». Команды играют на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступает Сесар Сото Градо. На момент написания новости счёт 2:1 в пользу мадридцев. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 22-й минуте нападающий «Реала» Килиан Мбаппе открыл счёт в матче. Тем самым французский форвард отличился в четвёртом «класико» подряд во всех турнирах. До него этого делали лишь Роналдиньо и Криштиану Роналду. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

«Реал» и «Барселона» занимают соответственно первое и второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе «сливочных» 24 очка в девяти стартовых турах. Сине-гранатовые при равном количестве встреч имеют 22 очка. Отрыв от третьего места составляет два очка.