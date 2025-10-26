Скидки
Главная Футбол Новости

Сассуоло — Рома, результат матча 26 октября 2025, счёт 0:1, 8-й тур Серии А — 2025/2026

«Рома» победила «Сассуоло» с голом Дибалы и догнала лидирующий в Серии А «Наполи»
Комментарии

Завершился матч 8-го тура Серии А, в котором встречались «Сассуоло» и «Рома». Команды играли на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» (Реджо-нель-Эмилия, Италия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Джанлука Манганьелло. Победу со счётом 1:0 праздновали римляне.

Италия — Серия А . 8-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Сассуоло
Сассуоло
Окончен
0 : 1
Рома
Рим
0:1 Дибала – 16'    

Единственный мяч в игре был забит на 16-й минуте. Отличился форвард «Ромы» Пауло Дибала.

Победа позволила римлянам довести количество набранных в сезоне очков до 18 и догнать в турнирной таблице лидирующий «Наполи». В активе «Сассуоло» осталось 10 очков в восьми турах. Команда располагается на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата Италии.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
