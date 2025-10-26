«Рома» победила «Сассуоло» с голом Дибалы и догнала лидирующий в Серии А «Наполи»

Завершился матч 8-го тура Серии А, в котором встречались «Сассуоло» и «Рома». Команды играли на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» (Реджо-нель-Эмилия, Италия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Джанлука Манганьелло. Победу со счётом 1:0 праздновали римляне.

Единственный мяч в игре был забит на 16-й минуте. Отличился форвард «Ромы» Пауло Дибала.

Победа позволила римлянам довести количество набранных в сезоне очков до 18 и догнать в турнирной таблице лидирующий «Наполи». В активе «Сассуоло» осталось 10 очков в восьми турах. Команда располагается на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата Италии.