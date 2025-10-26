«Арсенал» одержал пять сухих побед подряд во всех турнирах
«Арсенал» со счётом 1:0 переиграл «Кристал Пэлас» в матче 9-го тура английской Премьер-лиги — это пятая кряду сухая победа «канониров» в нынешнем клубном сезоне во всех турнирах.
Англия — Премьер-лига . 9-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
1 : 0
Кристал Пэлас
Лондон
1:0 Эзе – 39'
Данная серия лондонцев началась 1 октября в матче Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» — тогда подопечные Микеля Артеты победили со счётом 2:0. После этого «канониры» одержали две победы в чемпионате Англии — над «Вест Хэм Юнайтед» (2:0) и над «Фулхэмом» (1:0), а затем разгромили «Атлетико» в ЛЧ — 4:0. Теперь эта серия дополнена встречей со «стекольщиками». В своём следующем матче «Арсенал» встретится с «Брайтон энд Хоув Альбион» в рамках четвёртого раунда Кубка английской лиги.
На данный момент «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу АПЛ с 22 очками.
