«Зенит» — «Динамо» М: красная карточка Расулову была отменена после помощи VAR

В эти минуты идёт матч 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются санкт-петербургский «Зенит» и московское «Динамо». Игра проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступает Алексей Сухой. На данный момент счёт 2:1 в пользу петербуржцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Бителло – 26'     1:1 Мостовой – 42'     2:1 Мантуан – 71'    

Фото: Кадр трансляции

На 85-й минуте вратарь динамовцев Курбан Расулов мог получить красную карточку, но после просмотра VAR она была заменена на жёлтую.

Ранее, на 26-й минуте, Бителло открыл счёт в этой игре и вывел москвичей вперёд. На 42-й минуте Андрей Мостовой забил ответный гол. На 71-й минуте Густаво Мантуан забил второй гол петербуржцев в этой игре.

После 12 матчей чемпионата России команда Сергея Семака набрала 23 очка и занимает пятое место. Подопечные Валерия Карпина заработали 16 очков и располагаются на восьмой строчке.

В минувшем туре «Зенит» разгромил «Сочи» со счётом 3:0, а «Динамо» сыграло вничью с «Ахматом» (2:2).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Новости. Футбол
