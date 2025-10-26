Скидки
В «Сочи» заявили, что ждут разрешения на повторный вылет в Грозный на матч с «Ахматом»

Комментарии

Пресс-служба «Сочи» прокомментировала новости о проблемах команды, возникших по дороге на матч 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». Ранее журналист Иван Карпов сообщил в телеграм-канале, что клуб не смог приземлиться в Грозном из-за погодных условий.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Да, приземлились в Махачкале. Сесть в Грозном не удалось из-за неблагоприятных погодных условий. Сейчас ждём разрешения на повторный вылет», — сообщили в пресс-службе «Сочи» корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

«Ахмат» занимает восьмое место в РПЛ с 16 очками. «Сочи» располагается на последнем месте, у команды пять очков в 12 турах. Очный матч между командами закроет программу 13-го тура в понедельник, 27 октября.

