В «Сочи» заявили, что ждут разрешения на повторный вылет в Грозный на матч с «Ахматом»

Пресс-служба «Сочи» прокомментировала новости о проблемах команды, возникших по дороге на матч 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». Ранее журналист Иван Карпов сообщил в телеграм-канале, что клуб не смог приземлиться в Грозном из-за погодных условий.

«Да, приземлились в Махачкале. Сесть в Грозном не удалось из-за неблагоприятных погодных условий. Сейчас ждём разрешения на повторный вылет», — сообщили в пресс-службе «Сочи» корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

«Ахмат» занимает восьмое место в РПЛ с 16 очками. «Сочи» располагается на последнем месте, у команды пять очков в 12 турах. Очный матч между командами закроет программу 13-го тура в понедельник, 27 октября.