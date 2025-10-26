Скидки
Матч-центр:
Джейми Варди высказался после дебютного гола за «Кремонезе»

Нападающий «Кремонезе» Джейми Варди поделился эмоциями после своего дебютного гола за итальянскую команду, забитого в матче 8-го тура итальянской Серии А с «Аталантой» (1:1).

Италия — Серия А . 8-й тур
25 октября 2025, суббота. 21:45 МСК
Кремонезе
Кремона
Окончен
1 : 1
Аталанта
Бергамо
1:0 Варди – 78'     1:1 Брешианини – 84'    

«Я доволен своим первым голом в Серии А, но недоволен результатом. Тем не менее, думаю, это правильный путь. Я всегда готов, когда тренер Никола просит меня играть. Чувствую себя отлично и хочу всегда быть готовым.

Премьер-лига или Серия А? Ваша лига более тактическая и основана на владении мячом, чем Премьер-лига, где больше скорости и интенсивности. В конечном счёте футбол — это просто: ты играешь на все 100%.

Как у меня с итальянским? Со следующей недели я начну брать более интенсивные уроки. Пока могу говорить только базовые фразы», – приводит слова Варди издание «Atalanta Oggi».

Бывший нападающий «Лестера» присоединился к итальянской команде в конце летнего трансферного окна.

После этой игры «Кремонезе» с 11 очками находится на 10-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона итальянского первенства, «Аталанта» с 12 очками находится на седьмой строчке.

