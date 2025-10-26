Скидки
Арбитр Федотов объяснил момент с отменённым голом «Зенита» и наказанием вратаря «Динамо»

Арбитр Федотов объяснил момент с отменённым голом «Зенита» и наказанием вратаря «Динамо»
Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов прокомментировал эпизод с отменённым голом «Зенита» в ворота «Динамо» в матче 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Алексей Сухой. Победу со счётом 2:1 праздновали сине-бело-голубые.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Бителло – 26'     1:1 Мостовой – 42'     2:1 Мантуан – 71'    

«Очень сложный эпизод для Сухого. Нужно было понимать, что делает Гонду. Тот отдал передачу, а Педро был за линией офсайда, поскольку находился ближе к воротам, чем предпоследний игрок обороны, которым в данном случае был Расулов. Игрок «Зенита» отдавал пас, а не бил по воротам. Поэтому здесь не могло быть лишения явной возможности забить гол. Соответственно, Расулов сорвал перспективную атаку. Это жёлтая карточка», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

