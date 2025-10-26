Скидки
Олимпик Лион — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Краснодар» — «Рубин»: Виктор Са открыл счёт на 13-й минуте
В эти минуты идёт матч 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Краснодар» и казанский «Рубин». Игра проходит на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступает Артём Чистяков из Азова. Счёт в матче 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Краснодар
Краснодар
2-й тайм
1 : 0
Рубин
Казань
1:0 Са – 13'    

Счёт в матче открыл нападающий хозяев поля Виктор Са на 13-й минуте.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть данное видео также возможно в телеграм-канале «Матч Премьер».

После 12 туров чемпионата России «Краснодар» набрал 26 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Рубин» имеет в своём активе 18 очков и располагается на седьмой строчке. Лидирует в чемпионате московский «Локомотив», у которого 27 очков.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
