«Краснодар» — «Рубин»: Виктор Са открыл счёт на 13-й минуте

В эти минуты идёт матч 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Краснодар» и казанский «Рубин». Игра проходит на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступает Артём Чистяков из Азова. Счёт в матче 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт в матче открыл нападающий хозяев поля Виктор Са на 13-й минуте.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть данное видео также возможно в телеграм-канале «Матч Премьер».

После 12 туров чемпионата России «Краснодар» набрал 26 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Рубин» имеет в своём активе 18 очков и располагается на седьмой строчке. Лидирует в чемпионате московский «Локомотив», у которого 27 очков.