«Реал» М — «Барселона»: гол Беллингема на 68-й минуте отменён из-за офсайда

В эти минуты проходит матч 10-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречаются мадридский «Реал» и каталонская «Барселона». Команды играют на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступает Сесар Сото Градо. На момент написания новости счёт 2:1 в пользу «Королевского клуба». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 68-й минуте второй гол полузащитника Джуда Беллингема отменён из-за офсайда.

Ранее, на 22-й минуте, нападающий «Реала» Килиан Мбаппе открыл счёт в матче. На 38-й минуте полузащитник каталонцев Фермин Лопес восстановил равенство в счёте. На 42-й Беллингем вывел свою команду вперёд. На 52-й минуте Мбаппе не реализовал пенальти, с ударом справился голкипер Войцех Щенсны.

«Реал» и «Барселона» занимают соответственно первое и второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе «сливочных» 24 очка в девяти стартовых турах. Сине-гранатовые при равном количестве встреч имеют 22 очка. Отрыв от третьего места составляет два очка.