«Реал» победил «Барселону» в «эль класико», у Мбаппе нереализованный пенальти и гол с игры

Завершился матч 10-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались мадридский «Реал» и каталонская «Барселона». Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступил Сесар Сото Градо. Победу со счётом 2:1 праздновали футболисты мадридского клуба.

На пятой минуте в ворота сине-гранатовых был назначен пенальти за фол форварда «Барселоны» Ламина Ямаля, но решение было изменено после просмотра VAR. На 12-й минуте нападающий «Реала» Килиан Мбаппе забил дальним ударом в касание, но взятие ворот было отменено после вмешательства видеоассистента. На 22-й минуте Мбаппе открыл счёт в матче. На 38-й минуте полузащитник каталонцев Фермин Лопес восстановил равенство в счёте. На 42-й хавбек «сливочных» Беллингем вывел свою команду вперёд. На 52-й минуте Мбаппе не реализовал пенальти. С ударом справился голкипер Войцех Щенсны. На 68-й минуте второй гол Беллингема отменён из-за офсайда. На 90+10-й минуте полузащитник каталонцев Педри получил вторую жёлтую карточку и был удалён.

«Реал» занимает первое место в Ла Лиге с 27 очками в 10 матчах. «Барселона» осталась на второй строчке в турнирной таблице с 22 очками. Подопечные Хаби Алонсо увеличили отрыв от главного преследователя в чемпионате Испании до пяти очков.