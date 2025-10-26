Скидки
Дмитрий Булыкин: «Динамо» вряд ли бы обыграло «Зенит», а счёт мог быть и крупнее

Аудио-версия:
Комментарии

Бывший российский нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался после матча 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором санкт-петербургский «Зенит» обыграл столичный клуб со счётом 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Бителло – 26'     1:1 Мостовой – 42'     2:1 Мантуан – 71'    

«Динамо» первым забило и могло этим воспользоваться. Понятно, что «Зенит» был фаворитом и играл получше, в некоторых моментах «Динамо» не могло перейти за середину поля. Победа в целом заслуженная. Третий гол вызвал много вопросов, но всё по делу. «Динамо» вряд ли могло победить, а «Зенит» сыграл в свою силу и добился результата. Мог и крупнее, но и так три очка», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После этой игры «Зенит» с 26 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, «Динамо» с 16 очками находится на девятой строчке.

