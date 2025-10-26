Скидки
Олимпик Лион — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Краснодар — Рубин, результат матча 26 октября 2025, счет 1:0, 13-й тур РПЛ 2025/2026

«Краснодар» с минимальным счётом обыграл «Рубин» и возглавил таблицу РПЛ
Завершился матч 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Краснодар» и казанский «Рубин». Игра проходила на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Артём Чистяков из Азова. Победу в матче одержали хозяева поля со счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 0
Рубин
Казань
1:0 Са – 13'    

Единственный гол в матче забил нападающий «Краснодара» Виктор Са на 13-й минуте.

Благодаря победе в этом матче «Краснодар» возглавил турнирную таблицу чемпионата России. После 13 туров подопечные Мурада Мусаева набрали 29 очков. «Рубин», которым руководит Рашид Рахимов, имеет в своём активе 18 очков и располагается на седьмой строчке.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
