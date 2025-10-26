Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Червиченко: «Локо» в матче с «Акроном» играл неплохо, но не всегда получается побеждать

Червиченко: «Локо» в матче с «Акроном» играл неплохо, но не всегда получается побеждать
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал результат матча 13-го тура Мир РПЛ между «Акроном» и «Локомотивом» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Беншимол – 42'     1:1 Монтес – 67'    

«Акрон» неплохая команда. Сплочённый коллектив — приличное время играют вместе. Когда они выбегали в атаку, у них впереди огромные ребята. Бегут на защитников «Локомотива», и видно, что преимущество в росте и во всём. Неудивительно, что «Локомотиву» тяжело.

У «Локомотива» было три-четыре стопроцентных момента, которых они не использовали. Вспомните удар Комличенко — он зачем-то начал выдумывать вместо того, чтобы просто в дальний положить мяч. «Локомотив» играл неплохо, но не всегда получается в гостях побеждать. В этот раз не получилось. В принципе, «Локомотив» выглядел блестяще. Вспомните удар Батракова — он просто попал во вратаря. Попади левее или правее — точно бы влетело. Поэтому нельзя сказать чего-то критического в адрес «Локомотива». Просто не всегда получается и не всегда залетает», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
«Локомотив» обратился к болельщикам после ничьей с «Акроном» в 13-м туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android