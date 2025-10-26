Червиченко: «Локо» в матче с «Акроном» играл неплохо, но не всегда получается побеждать

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал результат матча 13-го тура Мир РПЛ между «Акроном» и «Локомотивом» (1:1).

«Акрон» неплохая команда. Сплочённый коллектив — приличное время играют вместе. Когда они выбегали в атаку, у них впереди огромные ребята. Бегут на защитников «Локомотива», и видно, что преимущество в росте и во всём. Неудивительно, что «Локомотиву» тяжело.

У «Локомотива» было три-четыре стопроцентных момента, которых они не использовали. Вспомните удар Комличенко — он зачем-то начал выдумывать вместо того, чтобы просто в дальний положить мяч. «Локомотив» играл неплохо, но не всегда получается в гостях побеждать. В этот раз не получилось. В принципе, «Локомотив» выглядел блестяще. Вспомните удар Батракова — он просто попал во вратаря. Попади левее или правее — точно бы влетело. Поэтому нельзя сказать чего-то критического в адрес «Локомотива». Просто не всегда получается и не всегда залетает», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.