Булыкин оценил игру вратаря «Динамо» Расулова в матче с «Зенитом»

Бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался об игре вратаря бело-голубых Курбана Расулова в матче 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:2).

«В третьем голе Курбан Расулов точно ошибся, но повезло, что офсайд и не красная. Во время гола Мостового он ничего не мог сделать, там хорошо сыграл Андрей. А третий хорошо забил Мантуан. Вратарская линия в «Динамо» пока до конца непонятна — чередуют, смотрят. Курбан сыграл нормально, без серьёзных ошибок», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После этой игры «Динамо» с 16 очками находится на девятой строчке турнирной таблицы РПЛ.