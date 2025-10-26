Скидки
Главная Футбол Новости

Булыкин оценил игру вратаря «Динамо» Расулова в матче с «Зенитом»

Булыкин оценил игру вратаря «Динамо» Расулова в матче с «Зенитом»
Комментарии

Бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался об игре вратаря бело-голубых Курбана Расулова в матче 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:2).

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Бителло – 26'     1:1 Мостовой – 42'     2:1 Мантуан – 71'    

«В третьем голе Курбан Расулов точно ошибся, но повезло, что офсайд и не красная. Во время гола Мостового он ничего не мог сделать, там хорошо сыграл Андрей. А третий хорошо забил Мантуан. Вратарская линия в «Динамо» пока до конца непонятна — чередуют, смотрят. Курбан сыграл нормально, без серьёзных ошибок», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После этой игры «Динамо» с 16 очками находится на девятой строчке турнирной таблицы РПЛ.

