Булыкин оценил игру вратаря «Динамо» Расулова в матче с «Зенитом»
Поделиться
Бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался об игре вратаря бело-голубых Курбана Расулова в матче 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:2).
Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Бителло – 26' 1:1 Мостовой – 42' 2:1 Мантуан – 71'
«В третьем голе Курбан Расулов точно ошибся, но повезло, что офсайд и не красная. Во время гола Мостового он ничего не мог сделать, там хорошо сыграл Андрей. А третий хорошо забил Мантуан. Вратарская линия в «Динамо» пока до конца непонятна — чередуют, смотрят. Курбан сыграл нормально, без серьёзных ошибок», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
После этой игры «Динамо» с 16 очками находится на девятой строчке турнирной таблицы РПЛ.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 октября 2025
-
21:32
-
21:31
-
21:30
-
21:20
-
21:20
-
21:16
-
21:15
-
21:10
-
21:02
-
20:55
-
20:54
-
20:53
-
20:50
-
20:50
-
20:48
-
20:46
-
20:44
-
20:41
-
20:35
-
20:33
-
20:32
-
20:28
-
20:22
-
20:20
-
20:00
-
19:55
-
19:51
-
19:45
-
19:44
-
19:39
-
19:37
-
19:36
-
19:34
-
19:29
-
19:26