Мадридский «Реал» победил впервые за пять последних «эль класико»
Завершился матч 10-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались мадридский «Реал» и каталонская «Барселона». Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Победу со счётом 2:1 праздновали футболисты мадридского клуба. Тем самым «сливочные» выиграли впервые за пять последних «эль класико».
Испания — Примера . 10-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона
1:0 Мбаппе – 22' 1:1 Лопес Мартин – 38' 2:1 Беллингем – 43'
Удаления: нет / Педри – 90+10'
Ранее «Барселона» побеждала «Реал» в 11-м и 35-м туре чемпионата Испании со счётом 4:0 и 4:3 соответственно. Кроме этого, сине-гранатовые побеждали в финале Кубка (3:2) и Суперкубка (5:2) страны.
«Реал» занимает первое место в Ла Лиге с 27 очками в 10 матчах. «Барселона» осталась на второй строчке в турнирной таблице с 22 очками. Подопечные Хаби Алонсо увеличили отрыв от главного преследователя в чемпионате Испании до пяти очков.
