«Эль класико» завершилось массовой потасовкой игроков «Реала» и «Барселоны»

Матч 10-го тура чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и каталонской «Барселоной», в котором «сливочные» одержали победу со счётом 2:1, завершился массовой потасовкой. Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступил Сесар Сото Градо.

За несколько секунд до финального свистка между скамейками команд произошла стычка. Жёлтую карточку получил запасной вратарь мадридцев Андрей Лунин. После сигнала об окончании игры сцепились футболисты, находившиеся на поле.

Фото: кадр из трансляции

«Реал» занимает первое место в Ла Лиге с 27 очками в 10 матчах. «Барселона» осталась на второй строчке в турнирной таблице с 22 очками. Подопечные Хаби Алонсо увеличили отрыв от главного преследователя в чемпионате Испании до пяти очков.