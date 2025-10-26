Скидки
Олимпик Лион — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Эль класико» завершилось массовой потасовкой игроков «Реала» и «Барселоны»

Аудио-версия:
Комментарии

Матч 10-го тура чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и каталонской «Барселоной», в котором «сливочные» одержали победу со счётом 2:1, завершился массовой потасовкой. Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступил Сесар Сото Градо.

Испания — Примера . 10-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона
1:0 Мбаппе – 22'     1:1 Лопес Мартин – 38'     2:1 Беллингем – 43'    
Удаления: нет / Педри – 90+10'

За несколько секунд до финального свистка между скамейками команд произошла стычка. Жёлтую карточку получил запасной вратарь мадридцев Андрей Лунин. После сигнала об окончании игры сцепились футболисты, находившиеся на поле.

Фото: кадр из трансляции

«Реал» занимает первое место в Ла Лиге с 27 очками в 10 матчах. «Барселона» осталась на второй строчке в турнирной таблице с 22 очками. Подопечные Хаби Алонсо увеличили отрыв от главного преследователя в чемпионате Испании до пяти очков.

Комментарии
