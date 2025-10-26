Игрок «Зенита» Мантуан: победа над сильным «Динамо» важна, чтобы продолжать борьбу в РПЛ

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Густаво Мантуан высказался о победе в матче 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». «Зенит» выиграл со счётом 2:1.

«Очень важная победа. Она была нужна для того, чтобы продолжать борьбу в чемпионате. Думаю, сегодня все справились на отлично. Всех поздравляю, командная победа над очень сильным соперником. Идём дальше.

Гол «Динамо» — игровая ситуация, такое происходит в матчах. Там не было определённого человека, кто должен был быть в этом приходе. Мог и я, мог кто-то другой.

Такая жёсткость происходит в матчах с принципиальными соперниками. Обе команды хотели победить, все бились за свои клубы. Могу только поздравить нас, что эмоции не перехлестнули через край. Да, было жёстко, тяжёлая игра, но всё было в пределах спортивной борьбы», — передаёт слова Мантуана корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.