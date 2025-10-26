«Мы заслуживали большего, чем ничья». Шпилевский — о матче «Пари НН» с «Балтикой»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский прокомментировал результат матча 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором нижегородцы встречались с калининградской «Балтикой». Игра закончилась вничью со счётом 0:0.

«Думаю, что все увидели, что команда хочется добывать результат. Мы проанализировали «Балтику», знали, в какой футбол она играет. По моему мнению, это самая системная команда РПЛ, и это заслуга главного тренера и его штаба. «Балтика» – очень структурированная команда, у которой особенно опасны фазы переключения и есть хорошая ментальность. Видно, что тренерский штаб выжимает из игроков максимум – большой респект за это. Они заслуженно находятся в верхней части турнирной таблицы.

Нам было важно нивелировать сильные качества «Балтики» – и мы феноменально это сделали, поменяв структуру. По статистике у нас выше xG – значит, мы были опаснее, создали больше моментов. Рад за ребят, но разочарован результатом, так как мы заслуживали большего, чем ничья.

Тем не менее важно, что мы прервали серию неудач. Не так легко находить нужные слова, мотивировать футболистов в такой период. Но сегодняшний матч показал, что мы продолжаем верить в себя, спасибо парням за самоотдачу. Теперь восстанавливаемся и двигаемся дальше», – приводит слова Шпилевского официальный сайт «Пари НН».

После 13 игр Российской Премьер-Лиги команда Алексея Шпилевского набрала семь очков и занимает предпоследнее, 15-е место. Подопечные Андрея Талалаева заработали 24 очка и располагаются на пятой строчке.