Тренер «Динамо» Карпин: в матче с «Зенитом» ребята отдали всё, что у них было

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин высказался о поражении своей команды в матче 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:2).
— Понятно, что у вас сейчас много потерь, травмированных. Но всё же — при каких условиях ваша команда могла сегодня добиться положительного результата?
— При том, как играла команда в этом составе, мы могли добиться результата. Ребята пытались выполнять установку. Понятно, что всегда можно лучше, но считаю, что они отдали всё, что у них было. Я поблагодарил ребят за эту игру, они молодцы.
— «Динамо» было лидером по ударам и созданным моментам, но сегодня был лишь один удар в створ. С чем это связываете?
— С игрой команды. Понятно, что ударов было не так много, но мы и не со слабой командой играли, — приводит слова Карпина официальный сайт «Динамо».
