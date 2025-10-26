Скидки
Олимпик Лион — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер «Динамо» Карпин: в матче с «Зенитом» ребята отдали всё, что у них было

Тренер «Динамо» Карпин: в матче с «Зенитом» ребята отдали всё, что у них было
Аудио-версия:
Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин высказался о поражении своей команды в матче 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:2).

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Бителло – 26'     1:1 Мостовой – 42'     2:1 Мантуан – 71'    

— Понятно, что у вас сейчас много потерь, травмированных. Но всё же — при каких условиях ваша команда могла сегодня добиться положительного результата?
— При том, как играла команда в этом составе, мы могли добиться результата. Ребята пытались выполнять установку. Понятно, что всегда можно лучше, но считаю, что они отдали всё, что у них было. Я поблагодарил ребят за эту игру, они молодцы.

— «Динамо» было лидером по ударам и созданным моментам, но сегодня был лишь один удар в створ. С чем это связываете?
— С игрой команды. Понятно, что ударов было не так много, но мы и не со слабой командой играли, — приводит слова Карпина официальный сайт «Динамо».

«Зенит» победил московское «Динамо» в матче 13-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

