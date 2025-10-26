Защитник «Зенита» Мантуан объяснил свою высокую результативность

Защитник «Зенита» Густаво Мантуан, забивший победный мяч в ворота «Динамо» (2:1) в матче 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, прокомментировал свою результативность. Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

«Я прекрасно понимаю, что моя позиция предполагает концентрацию на обороне. Стараюсь там качественно играть, есть ещё над чем работать. Но я приехал сюда атакующим игроком, никогда не откажусь от желания поддержать атаку. Рад, что удаётся приносить пользу атакующими действиями, но, конечно, оборона — главная задача для меня», — передаёт слова Мантуана корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Гол в ворота «Динамо» стал для Мантуана четвёртым в текущем сезоне в 16 матчах во всех турнирах. Кроме того, в активе бразильца две результативные передачи. В РПЛ больше Мантуана за «Зенит» забили лишь форварды Максим Глушенков, Андрей Мостовой и Матео Кассьерра.