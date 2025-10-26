Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Зенита» Мантуан объяснил свою высокую результативность

Защитник «Зенита» Мантуан объяснил свою высокую результативность
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Зенита» Густаво Мантуан, забивший победный мяч в ворота «Динамо» (2:1) в матче 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, прокомментировал свою результативность. Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Бителло – 26'     1:1 Мостовой – 42'     2:1 Мантуан – 71'    

«Я прекрасно понимаю, что моя позиция предполагает концентрацию на обороне. Стараюсь там качественно играть, есть ещё над чем работать. Но я приехал сюда атакующим игроком, никогда не откажусь от желания поддержать атаку. Рад, что удаётся приносить пользу атакующими действиями, но, конечно, оборона — главная задача для меня», — передаёт слова Мантуана корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Гол в ворота «Динамо» стал для Мантуана четвёртым в текущем сезоне в 16 матчах во всех турнирах. Кроме того, в активе бразильца две результативные передачи. В РПЛ больше Мантуана за «Зенит» забили лишь форварды Максим Глушенков, Андрей Мостовой и Матео Кассьерра.

Материалы по теме
«Зенит» и «Динамо» дали огня! Как же шикарно раскатали Глушенков и Мостовой! Видео
«Зенит» и «Динамо» дали огня! Как же шикарно раскатали Глушенков и Мостовой! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android