Андрей Мостовой ответил на вопрос о нарушении в моменте с голом «Динамо»

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой после матча 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» высказался о голе столичной команды. На 26-й минуте игры полузащитник бело-голубых Бителло открыл счёт. Встреча закончилась победой хозяев поля со счётом 2:1.

— Был ли фол в моменте с голом «Динамо»? Семак считает, что да.

— Когда я был на поле, то у меня 100-процентная уверенность была. Даже когда они забили, думал, арбитр не увидел — VAR посмотрит. И был очень сильно удивлён. Потом посмотрел видео. Думаю, что кто в футболе что-то понимает, когда ты в движении находишься, малейшее касание и тебя сбивают… У меня ноги заплелись. Странно, — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

После этой игры «Зенит» с 26 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, «Динамо» с 16 очками находится на девятой строчке.