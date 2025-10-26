Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий «Зенита» Мостовой: мяч в ворота «Динамо» — один из лучших моих голов

Нападающий «Зенита» Мостовой: мяч в ворота «Динамо» — один из лучших моих голов
Комментарии

Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой высказался о своём голе пяткой в матче 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Бителло – 26'     1:1 Мостовой – 42'     2:1 Мантуан – 71'    

«Я думаю, этот гол один из лучших точно. «Спартаку» один гол был хороший. Не так много красивых голов. Принял решение за секунду. Побежал, увидел, что зона есть. Нужно было срезать угол и оказаться на мяче первым. Это просто сразу происходит всё машинально», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

После этой игры «Зенит» с 26 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, «Динамо» с 16 очками находится на девятой строчке.

Материалы по теме
«Зенит» и «Динамо» дали огня! Как же шикарно раскатали Глушенков и Мостовой! Видео
«Зенит» и «Динамо» дали огня! Как же шикарно раскатали Глушенков и Мостовой! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android