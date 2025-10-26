Нападающий «Зенита» Мостовой: мяч в ворота «Динамо» — один из лучших моих голов

Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой высказался о своём голе пяткой в матче 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (2:1).

«Я думаю, этот гол один из лучших точно. «Спартаку» один гол был хороший. Не так много красивых голов. Принял решение за секунду. Побежал, увидел, что зона есть. Нужно было срезать угол и оказаться на мяче первым. Это просто сразу происходит всё машинально», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

После этой игры «Зенит» с 26 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, «Динамо» с 16 очками находится на девятой строчке.