Андрей Мостовой: мы подстраивались под «Динамо». Знали, что у них пространство за спинами

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой высказался о матче 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». «Зенит» одержал победу со счётом 2:1. Мостовой отметился голом.

«Не сказал бы, что я по всему полю бегал. У меня задача была на фланге находиться. Ребята остальные: Педро, Глушенков и Луис — раскрепощённые действия были на поле. Думаю, это интересно и проблематично для команды. Думаю, мы больше подстраивались под «Динамо». Все знали, что у них большие зоны, что они прессингуют сильно и много пространства за спинами», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.