Главная Футбол Новости

Тренер «Зенита» Семак: матч с «Динамо» очень непростой, но ребята сегодня молодцы

Тренер «Зенита» Семак: матч с «Динамо» очень непростой, но ребята сегодня молодцы
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог матча 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Бителло – 26'     1:1 Мостовой – 42'     2:1 Мантуан – 71'    

«Хороший матч с точки зрения качества игры, результата. По поводу результата… Думаю, по игре мы более уверенно смотрелись. Результат не совсем тот, который, наверное, позволял расслабиться до последних минут матча, поэтому такой эмоциональный матч, очень непростой, но ребята сегодня молодцы — показали хороший футбол и, думаю, заслуженно победили. Сыграли хорошо и в атаке, и, в принципе, в обороне тоже», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

После этой игры «Зенит» с 26 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, «Динамо» с 16 очками находится на девятой строчке.

