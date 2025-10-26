Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карвахаль жестом призвал Ямаля замолчать после победы «Реала» над «Барселоной»

Карвахаль жестом призвал Ямаля замолчать после победы «Реала» над «Барселоной»
Аудио-версия:
Комментарии

Капитан мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль обратился к вингеру «Барселоны» Ламину Ямалю с призывом замолчать после победы «Королевского клуба» над сине-гранатовыми (2:1) в «эль класико» в рамках 10-го тура Ла Лиги. Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступил Сесар Сото Градо.

Испания — Примера . 10-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона
1:0 Мбаппе – 22'     1:1 Лопес Мартин – 38'     2:1 Беллингем – 43'    
Удаления: нет / Педри – 90+10'

В трансляцию после матча попал защитник «Реала», который обратился к футболисту команды соперников, изобразив характерный жест, призывающий меньше разговаривать. После финального свистка футболисты обеих команд устроили массовую потасовку.

Фото: кадр из трансляции

«Реал» занимает первое место в Ла Лиге с 27 очками в 10 матчах. «Барселона» осталась на второй строчке в турнирной таблице с 22 очками. Подопечные Хаби Алонсо увеличили отрыв от главного преследователя в чемпионате Испании до пяти очков.

Материалы по теме
«Реал» впервые за 1,5 года обыграл «Барсу»! А матч завершился массовой потасовкой
Live
«Реал» впервые за 1,5 года обыграл «Барсу»! А матч завершился массовой потасовкой
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android