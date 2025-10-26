Карвахаль жестом призвал Ямаля замолчать после победы «Реала» над «Барселоной»

Капитан мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль обратился к вингеру «Барселоны» Ламину Ямалю с призывом замолчать после победы «Королевского клуба» над сине-гранатовыми (2:1) в «эль класико» в рамках 10-го тура Ла Лиги. Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступил Сесар Сото Градо.

В трансляцию после матча попал защитник «Реала», который обратился к футболисту команды соперников, изобразив характерный жест, призывающий меньше разговаривать. После финального свистка футболисты обеих команд устроили массовую потасовку.

Фото: кадр из трансляции

«Реал» занимает первое место в Ла Лиге с 27 очками в 10 матчах. «Барселона» осталась на второй строчке в турнирной таблице с 22 очками. Подопечные Хаби Алонсо увеличили отрыв от главного преследователя в чемпионате Испании до пяти очков.