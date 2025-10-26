Скидки
Олимпик Лион — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Андрей Мостовой: Карпин не вызвал меня в сборную России, посчитал толстым — я не обижаюсь

Аудио-версия:
Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой после матча 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (2:1) высказался о невызове в сборную России. И национальной командой, и столичным клубом руководит Валерий Карпин.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Бителло – 26'     1:1 Мостовой – 42'     2:1 Мантуан – 71'    

— Обсуждали, что это будет игра Мостовой против Карпина, учитывая осенние сборы и то, что он про тебя говорил. Влияло ли это на тебя?
— Сильно не думал об этом, кто главный тренер. На бровке вижу Валерия Георгиевича. Приятно было забить (смеётся). Раздували этот конфликт. Ничего не было. Нормальные отношения. Ну не вызывал и не вызывал. Посчитал меня толстым. Я не обижаюсь, — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

После этой игры «Зенит» с 26 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, «Динамо» с 16 очками находится на девятой строчке.

Новости. Футбол
