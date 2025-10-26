Андрей Мостовой: «Зенит» не выпадал из чемпионской гонки — всегда был рядом

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой после матча 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (2:1) высказался об участии своей команды в чемпионской гонке.

«Мы и не уходили из чемпионской гонки. Всегда рядом были. Просто упустили [победу в матче] с «Рубином», с ЦСКА дома ничья была. Все команды подтянулись на самом деле. Потом «Краснодар» и «Динамо» обыграли. То, чего не хватало в прошлом году, я считаю, когда мы обыгрывали вторую часть таблицы, но очень плохо играли с главными конкурентами», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

После этой игры «Зенит» с 26 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, «Динамо» с 16 очками находится на девятой строчке. Лидером РПЛ с 27 очками на данный момент является «Локомотив», на втором месте находится ЦСКА — у этой команды тоже 27 очков.