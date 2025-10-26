«Ницца» обыграла «Ренн» в 9-м туре Лиги 1

Завершился матч 9-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Ренн» и «Ницца». Игра проходила на стадионе «Роазон Парк» (Ренн, Франция). В качестве главного арбитра встречи выступил Марк Болланжье. Матч закончился победой гостей со счётом 2:1.

Первый гол в матче забил полузащитник «Ниццы» Софьян Диоп на 38-й минуте. В конце первого тайма на 45+1-й минуте Жонатан Клосс увеличил преимущество гостей в счёте. Во втором тайме на 67-й минуте отличился хавбек хозяев поля Абдельхамид Аит Будлал.

После девяти матчей в чемпионате Франции «Ницца» набрала 14 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. В активе «Ренна» 11 очков, команда располагается на 10-й строчке.