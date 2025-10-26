Скидки
Ренн — Ницца, результат матча 26 октября 2025, счет 1:2, 9-й тур Лиги 1 2025/2026

«Ницца» обыграла «Ренн» в 9-м туре Лиги 1
Комментарии

Завершился матч 9-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Ренн» и «Ницца». Игра проходила на стадионе «Роазон Парк» (Ренн, Франция). В качестве главного арбитра встречи выступил Марк Болланжье. Матч закончился победой гостей со счётом 2:1.

Франция — Лига 1 . 9-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 19:15 МСК
Ренн
Ренн
Окончен
1 : 2
Ницца
Ницца
0:1 Диоп – 38'     0:2 Клосс – 45+1'     1:2 Аит Будлал – 67'    

Первый гол в матче забил полузащитник «Ниццы» Софьян Диоп на 38-й минуте. В конце первого тайма на 45+1-й минуте Жонатан Клосс увеличил преимущество гостей в счёте. Во втором тайме на 67-й минуте отличился хавбек хозяев поля Абдельхамид Аит Будлал.

После девяти матчей в чемпионате Франции «Ницца» набрала 14 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. В активе «Ренна» 11 очков, команда располагается на 10-й строчке.

Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
