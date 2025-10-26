Скидки
Олимпик Лион — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Экс-президент «Зенита» Туфрин: Карпин вёл себя недостойно, неподобающе тренеру сборной

Аудио-версия:
Комментарии

Бывший президент «Зенита» Леонид Туфрин раскритиковал главного тренера «Динамо» Валерия Карпина после поражения его команды от санкт-петербургского клуба (1:2) в матче 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Газпром Арена».

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Бителло – 26'     1:1 Мостовой – 42'     2:1 Мантуан – 71'    

«В матче «Зенита» и «Динамо» увидел очень плохое судейство, оно просто не соответствовало уровню команд. Особенно в первом тайме было много стычек и непонятных решений арбитра в обе стороны. Так говорят и многие специалисты, с которыми я разговаривал. А Карпин вёл себя ужасно, недостойно и неподобающе тренеру сборной России. Он заслуживал красной карточки ещё в первом тайме.

Что касается футбола, «Зенит» после гола «Динамо» стал играть интереснее, быстрее. Первый гол — хорошая комбинация и красивое завершение Мостового. Второй — классная атака и мяч Мантуана на добивании», — сказал Туфрин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

