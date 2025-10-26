Тренер «Динамо» Карпин: в целом Расулов провёл с «Зенитом» хороший матч

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин оценил игру вратаря Курбана Расулова в матче 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:2).

— Довольны ли вы игрой Курбана Расулова? Как расцените эпизод в концовке – не слишком ли он рисковал, так далеко выходя из ворот?

— Конкретно в этом эпизоде да, он рисковал. Защитники ещё не проиграли позицию. Это всего лишь его вторая игра в РПЛ, и свои ошибки он должен ещё совершить. В целом он провёл хороший матч, как и вся команда, за исключением индивидуальных ошибок, — приводит слова Карпина официальный сайт «Динамо».

После этой игры «Зенит» с 26 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, «Динамо» с 16 очками находится на девятой строчке.