Олимпик Лион — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Фото: Винисиус остался крайне недоволен заменой в «класико» и сразу ушёл в раздевалку

Аудио-версия:
Комментарии

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор остался недоволен своей заменой на 72-й минуте матча с «Барселоной» (2:1) в 10-м туре Ла Лиги. Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступил Сесар Сото Градо.

Испания — Примера . 10-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона
1:0 Мбаппе – 22'     1:1 Лопес Мартин – 38'     2:1 Беллингем – 43'    
Удаления: нет / Педри – 90+10'

За 18 минут до конца основного времени главный тренер «Реала» убрал с поля Винисиуса и уругвайца Федерико Вальверде, выпустив защитника Даниэля Карвахаля и форварда Родриго. Винисиус Жуниор оказался крайне раздосадован таким решением и в яркой форме выразил своё несогласие.

Бразилец высказывал претензии в адрес Хаби Алонсо и сразу после замены направился в подтрибунное помещение. Спустя некоторое время футболист вернулся на скамейку запасных и досматривал финальный отрезок матча вместе с партнёрами по команде.

