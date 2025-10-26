Фото: Винисиус остался крайне недоволен заменой в «класико» и сразу ушёл в раздевалку

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор остался недоволен своей заменой на 72-й минуте матча с «Барселоной» (2:1) в 10-м туре Ла Лиги. Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступил Сесар Сото Градо.

Фото: кадр из трансляции

За 18 минут до конца основного времени главный тренер «Реала» убрал с поля Винисиуса и уругвайца Федерико Вальверде, выпустив защитника Даниэля Карвахаля и форварда Родриго. Винисиус Жуниор оказался крайне раздосадован таким решением и в яркой форме выразил своё несогласие.

Бразилец высказывал претензии в адрес Хаби Алонсо и сразу после замены направился в подтрибунное помещение. Спустя некоторое время футболист вернулся на скамейку запасных и досматривал финальный отрезок матча вместе с партнёрами по команде.