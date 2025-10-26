Скидки
Олимпик Лион — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Чемпионат России по футболу 2025/2026: результаты на 26 октября, календарь, таблица

Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты на 26 октября, календарь, таблица
Комментарии

В воскресенье, 26 октября, состоялись четыре матча в 13-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей РПЛ 26 октября:

«Акрон» — «Локомотив» — 1:1;
«Пари НН» — «Балтика» — 0:0;
«Зенит» — «Динамо» Москва — 2:1;
«Краснодар» — «Рубин» — 1:0.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 29 очков. На второй строчке располагается «Локомотив», в активе которого 27 очков. Замыкает тройку лидеров ЦСКА, заработавший 27 очков. Последнее, 16-е место, занимает «Сочи» (5), на 15-й строчке находится «Пари НН» (7).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Комментарии
