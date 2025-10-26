Тренер «Динамо» Карпин: я практически никогда не бываю доволен работой судьи
Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин раскритиковал Алексея Сухого, который был главным арбитром матча 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:2).
Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Бителло – 26' 1:1 Мостовой – 42' 2:1 Мантуан – 71'
— Вы очень эмоционально реагировали на решения судьи, даже получили жёлтую карточку. Как сейчас оцените работу Алексея Сухого?
— Я практически никогда не бываю доволен работой судьи. Эпизоды часто трактовались по-разному. Я недоволен, Сергей Богданович [Семак] недоволен – надо было умудриться, чтобы всех вывести из себя. Поэтому и игра на поле была такая нервная, и футболисты заводились, — приводит слова Карпина официальный сайт «Динамо».
