22:45 Мск
Червиченко: «Динамо» не стоит ждать успехов, пока у них будет такая оборона

Аудио-версия:
Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о матче 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором московское «Динамо» уступило «Зениту» (1:2). Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Бителло – 26'     1:1 Мостовой – 42'     2:1 Мантуан – 71'    

«Матч «Зенита» с «Динамо» огненный! Драки, карточки туда-сюда, отменённый третий гол «Зенита». Сложный матч для Сухого. Но кажется, что он всём по делу разобрался. «Динамо» не перестаёт удивлять напором защитников и вратаря, которые пытаются себе «привезти» гол. Момент, когда защитник отдавал мяч на Расулова,— вратарь еле-еле успел. Непонятно было, пенальти или нет. Педро красиво рисовал.

Мне что-то совсем в обороне «Динамо» не нравится Кутицкий. Он постоянно что-то им «привозит». Во втором мяче «Зенита» он играл по своему игроку, но всё равно потом из-под него вылетело. Карпин мучится с обороной «Динамо». Пытается найти оптимальный состав в обороне. Впереди ничего, а сзади беда-беда. Это главная проблема «Динамо». Пока будет такая оборона — успехов ждать не стоит. Это уже становится маркером команд Карпина: хорошо играют впереди, неплохо играют в центре, но оборона всё время… В «Ростове» тоже были проблемы. Может быть, Карпин как игрок атаки не до конца видит, как должна быть выстроена оборона», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

