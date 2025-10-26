Скидки
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Фиорентина — Болонья, результат матча 26 октября 2025, счёт 2:2, 8-й тур Серии А — 2025/2026

«Фиорентина» в большинстве вырвала ничью в игре с «Болоньей» благодаря двум пенальти
Аудио-версия:
Завершился матч 8-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Фиорентина» и «Болонья». Команды играли на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Федерико Ла Пенна из Рима. Игра завершилась вничью со счётом 2:2.

Италия — Серия А . 8-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Фиорентина
Флоренция
Окончен
2 : 2
Болонья
Болонья
0:1 Кастро – 25'     0:2 Камбьяги – 52'     1:2 Гудмундссон – 74'     2:2 Кин – 90+4'    
Удаления: нет / Хольм – 83'

На 25-й минуте нападающий Сантьяго Кастро вывел «Болонью» вперёд. На 52-й минуте форвард Николо Камбьяги удвоил преимущество гостей. На 66-й минуте нападающий Тейс Даллинга довёл счёт до крупного, но VAR отменил взятие ворот. На 73-й минуте форвард «Фиорентины» Альберт Гудмундссон сократил отставание в счёте ударом с пенальти. На 84-й минуте красную карточку получил защитник «Болоньи» Эмиль Хольм. На 90+4-й минуте форвард «Фиорентины» Мойзе Кин с пенальти сравнял счёт.

«Фиорентина» занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. В активе подопечных Стефано Пиоли всего четыре очка в восьми турах на старте сезона. «Болонья» набрала в восьми матчах 14 очков и занимает пятое место в Серии А.

