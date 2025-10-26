Скидки
Олимпик Лион — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Анортосис — Арис, результат матча 26 октября 2025, счет 1:1, 8-й тур чемпионата Кипра 2025/2026

«Арис» сыграл вничью с «Анортосисом» в матче 8-го тура чемпионата Кипра
Завершился матч 8-го тура первого дивизиона чемпионата Кипра сезона-2025/2026, в котором встречались «Анортосис» из Фамагусты и «Арис» из Лимасола. Матч завершился вничью со счётом 1:1.

Кипр — Первый дивизион . 8-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Анортосис
Фамагуста
Окончен
1 : 1
Арис
Лимасол
1:0 Сенси – 30'     1:1 Монтнор – 31'    

Первый гол в матче забил Стефано Сенси. Бывший полузащитник миланского «Интера» реализовал пенальти на 30-й минуте и вывел хозяев поля вперёд. Через минуту счёт сравнял нападающий Джейден Монтнор. Российский форвард «Ариса» Александр Кокорин не принимал участия в игре.

После этого матча в активе «Ариса» стало 17 очков. Команда располагается на второй строчке в турнирной таблице первого дивизиона чемпионата Кипра. «Анортосис», набравший три очка, находится на предпоследнем, 13-м месте.

Календарь чемпионата Кипра
Турнирная таблица чемпионата Кипра
