Завершился матч 8-го тура первого дивизиона чемпионата Кипра сезона-2025/2026, в котором встречались «Анортосис» из Фамагусты и «Арис» из Лимасола. Матч завершился вничью со счётом 1:1.

Первый гол в матче забил Стефано Сенси. Бывший полузащитник миланского «Интера» реализовал пенальти на 30-й минуте и вывел хозяев поля вперёд. Через минуту счёт сравнял нападающий Джейден Монтнор. Российский форвард «Ариса» Александр Кокорин не принимал участия в игре.

После этого матча в активе «Ариса» стало 17 очков. Команда располагается на второй строчке в турнирной таблице первого дивизиона чемпионата Кипра. «Анортосис», набравший три очка, находится на предпоследнем, 13-м месте.