Тренер «Динамо» Карпин оценил нынешний формат розыгрыша Кубка России

Тренер «Динамо» Карпин оценил нынешний формат розыгрыша Кубка России
Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин высказался о нынешнем формате розыгрыша Фонбет Кубка России.

— В Кубке России вы снова сыграете с «Зенитом». Как вам нынешняя система турнира, не стоит ли вернуть прежнюю?
— На данный момент, пока мы отстранены, нет. Нормальная формула – есть возможность дать поиграть футболистам, которые не всегда играют в чемпионате. Для них это хороший шанс проявить себя, — приводит слова Карпина официальный сайт «Динамо».

На стадии 1/4 финала турнира динамовцы сыграют с «Зенитом»: первая встреча этих команд состоится 5 ноября в Санкт-Петербурге, а ответная — в период с 25 по 27 ноября в Москве. Бело-голубые вышли из группы, в которой соперниками были «Краснодар», «Крылья Советов» и «Сочи».

