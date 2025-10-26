Скидки
«Реал» одержал пятую победу подряд во всех турнирах

«Реал» одержал пятую победу подряд во всех турнирах
«Реал» со счётом 2:1 переиграл «Барселону» в матче 10-го тура Ла Лиги — это пятая подряд победа «сливочных» во всех турнирах.

Испания — Примера . 10-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона
1:0 Мбаппе – 22'     1:1 Лопес Мартин – 38'     2:1 Беллингем – 43'    
Удаления: нет / Педри – 90+10'

Данная серия команды из Мадрида началась 30 сентября — тогда «Реал» со счётом 5:0 разгромил «Кайрат» в Лиге чемпионов. После этого подопечные Хаби Алонсо одержали две победы в чемпионате Испании — над «Вильярреалом» (3:1) и над «Хетафе» (1:0). После этого последовала победа в матче ЛЧ с «Ювентусом» (1:0), теперь эта серия пополнилась и встречей с сине-гранатовыми. В своём следующем матче «сливочные» сыграют дома с «Валенсией» в рамках 11-го тура высшего дивизиона первенства Испании.

На данный момент «Реал» с 27 очками возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги.

