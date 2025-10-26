Скидки
22:45 Мск
Капитан «Реала» Карвахаль — после победы над «Барселоной»: мы реалисты, это всего три очка

Крайний защитник и капитан мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль поделился эмоциями после матча 10-го тура испанской Ла Лиги с «Барселоной». Встреча закончилась победой столичной команды со счётом 2:1.

Испания — Примера . 10-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона
1:0 Мбаппе – 22'     1:1 Лопес Мартин – 38'     2:1 Беллингем – 43'    
Удаления: нет / Педри – 90+10'

«Это была заслуженная победа, и результат даже не отражает наших достоинств. Это был решающий матч с прямым соперником. Мы уезжаем с отличным настроением и с тремя очками в турнирной таблице.

Мы отлично играли без мяча, зная, когда нужно прессинговать, а когда сохранять построение. Команда почти ничего не позволила, и мы практически не допустили моментов.

Потрясающе быть капитаном «Реала» и обыграть «Барселону» здесь, дома. Однако мы реалисты, и это всего три очка. Надеюсь, это будет решающим в конце сезона Ла Лиги, но нам нужно продолжать в том же духе.

Они [болельщики] были потрясающими. Я хочу поблагодарить всех болельщиков, которые поддерживали нас на протяжении всего матча и в самые трудные моменты. С того момента, как мы сели в автобус, всё было чудесно, и эта победа — их тоже. Атмосфера была невероятной», – приводит слова испанца официальный сайт мадридского клуба.

«Реал» занимает первое место в Ла Лиге с 27 очками в 10 матчах. «Барселона» осталась на второй строчке в турнирной таблице с 22 очками. Подопечные Хаби Алонсо увеличили отрыв от главного преследователя в чемпионате Испании до пяти очков.

