Андрей Талалаев назвал причины потери очков «Балтикой» в матче с «Пари НН» в РПЛ

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о ничьей своих подопечных с «Пари НН» (0:0) в 13-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Инал Танашев.

«На мой взгляд, исход справедлив. Когда одна команда меняет четыре-пять игроков и другая также четыре-пять, по каким причинам — это даже не столь важно, то ожидать качественного футбола с точки зрения взаимодействия не приходится.

Я всё время говорил, что мы играем за счёт того, что футболисты понимают друг друга, мы играем как раз за счёт взаимопонимания, поддержки командного духа, дисциплины, организации. И когда у тебя четыре-пять игроков другие входят в состав за день-два до игры, наверное, это непросто. Класс игроков мы, наверное, сегодня видели», — приводит слова Талалаева пресс-служба «Балтики» в телеграм-канале.