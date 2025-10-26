Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Талалаев назвал причины потери очков «Балтикой» в матче с «Пари НН» в РПЛ

Андрей Талалаев назвал причины потери очков «Балтикой» в матче с «Пари НН» в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о ничьей своих подопечных с «Пари НН» (0:0) в 13-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Инал Танашев.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 15:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 0
Балтика
Калининград

«На мой взгляд, исход справедлив. Когда одна команда меняет четыре-пять игроков и другая также четыре-пять, по каким причинам — это даже не столь важно, то ожидать качественного футбола с точки зрения взаимодействия не приходится.

Я всё время говорил, что мы играем за счёт того, что футболисты понимают друг друга, мы играем как раз за счёт взаимопонимания, поддержки командного духа, дисциплины, организации. И когда у тебя четыре-пять игроков другие входят в состав за день-два до игры, наверное, это непросто. Класс игроков мы, наверное, сегодня видели», — приводит слова Талалаева пресс-служба «Балтики» в телеграм-канале.

Материалы по теме
Неожиданная осечка «Балтики»! Ужасная серия Шпилевского в РПЛ — всё
Неожиданная осечка «Балтики»! Ужасная серия Шпилевского в РПЛ — всё
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android